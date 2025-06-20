Aslı Hünel'in anne özlemi: Tam 1 ay oldu sen gideli
Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel, 20 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Aslı Hünel, annesine olan özlemini duygusal bir paylaşımla dile getirdi.
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak ünlü kardeşlerin annesi 20 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şükran Hünel, 21 Mayıs'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Annesine olan özlemini her fırsatta dile getiren Aslı Hünel, annesini vefatının birinci ayında duygusal bir paylaşımla andı.
"BİR SANİYE BİLE ÇIKMIYORSUN AKLIMIZDAN"
Ünlü şarkıcı ve sunucu, annesine sarıldığı kareye "Tam 1 ay oldu sen gideli. Bir saniye bile çıkmıyorsun aklımızdan, kalbimizden. Gözümüzün önündesin hep" ifadelerini not düştü.
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