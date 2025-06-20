Aslı Hünel'in anne özlemi: Tam 1 ay oldu sen gideli

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak ünlü kardeşlerin annesi 20 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şükran Hünel, 21 Mayıs'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Annesine olan özlemini her fırsatta dile getiren Aslı Hünel, annesini vefatının birinci ayında duygusal bir paylaşımla andı.