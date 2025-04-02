Aslı-Saruhan Hünel kardeşlerin annesi yoğun bakımda: Dua istediler
Oyuncu Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslı Hünel, sosyal medya hesabından annesi için dua istedi. Annesinin yoğun bakımda olduğunu duyuran Hünel, "Dua edelim" dedi.
Şarkıcı Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel'in yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından annesini ziyaret ettiğini duyuran Aslı Hünel, "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbim şifa, yakınlarına güç versin" ifadelerini kullandı.
"TEK BEKLENTİM BOL DUA ETMENİZ"
Saruhan Hünel de annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunarak "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babaları Mehmet Fevzi Hünel de corona virüs sebebiyle 2020 yılında hayatını kaybetmişti.
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