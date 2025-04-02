Aslı-Saruhan Hünel kardeşlerin annesi yoğun bakımda: Dua istediler

"TEK BEKLENTİM BOL DUA ETMENİZ"

Saruhan Hünel de annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunarak "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" ifadelerini kullandı.