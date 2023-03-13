Bir süredir aralarının açık olduğu iddialarıyla gündeme gelen Aslı Şen ile Metin Şen yollarını ayırdı.

Anlaşmalı olarak boşanan Şen çiftinin evliliği, Beykoz Adliyesi’nde görülen davada tek celsede bitti.

"ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDECEK"

Ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran Aslı Şen,

"Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak, 23 yıllık evliliğimizi 13 Mart Pazartesi medeni şekilde noktaladık. Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımızı ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır. Konu ile alakalı sizlerden de hassasiyet rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.