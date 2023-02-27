Aslı Tandoğan çadır kentte nikah şahidi oldu

Oyuncu Aslı Tandoğan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) aracılığıyla gittiği Kahramanmaraş’ta yardım dağıtıp depremzedelere moral verdi, çocuklarla oynadı, genç bir çiftin de nikah şahitliğini yaptı.

“O KADAR ÇOK DUYGUYU BİR ARADA YAŞADIM Kİ”



Ayşe Tolga ve Janset Paçal ile birlikte yardım çalışmalarına katılan oyuncu, hislerini Instagram hesabından paylaştı. “O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat’ın nikah şahidi oldum (gelin tarafı)" diyen Tandoğan, "Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları her şeyin en iyisini hak ediyor. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle" mesajını yazdı.