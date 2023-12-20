Aslı Tandoğan ve Başak Parlak Bambaşka Sohbetler'de: Erkeklerin baskısı altında yaşamak beni üzüyor

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu Aslı Tandoğan ve oyuncu Başak Parlak’ı konuk etti.

"BU DÜNYANIN HER YERİNDE BÖYLE"

Ceyda Düvenci kendisinin de rol aldığı “Kadınlara Mahsus” filmiyle ilgili Aslı Tandoğan, “Bir kadın olarak erkeklerin baskısı altında yaşamak beni çok üzüyor. Ne kadar okumuş olduğun ya da maddi durumun ne kadar yerinde olduğuda değil sadece Türkiye içinde değil dünyanın her yerinde böyle. Erkekler bir yerde kadınların önünü kesiyolar, onlara hem bedensel hem psikolojik şiddet uyguluyolar" dedi.