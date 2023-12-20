Aslı Tandoğan ve Başak Parlak Bambaşka Sohbetler'de: Erkeklerin baskısı altında yaşamak beni üzüyor

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu Aslı Tandoğan ve oyuncu Başak Parlak’ı konuk etti.
"BU DÜNYANIN HER YERİNDE BÖYLE"
Ceyda Düvenci kendisinin de rol aldığı “Kadınlara Mahsus” filmiyle ilgili Aslı Tandoğan, “Bir kadın olarak erkeklerin baskısı altında yaşamak beni çok üzüyor. Ne kadar okumuş olduğun ya da maddi durumun ne kadar yerinde olduğuda değil sadece Türkiye içinde değil dünyanın her yerinde böyle. Erkekler bir yerde kadınların önünü kesiyolar, onlara hem bedensel hem psikolojik şiddet uyguluyolar" dedi.
Tandoğan, sözlerine "Elinde güç olan insanoğlu kendinden zayıf olana boyun eğdirmek istiyor. Bu çok eğitimli erkeklerde de oluyor. Bunun hiçbir şeyle ilgisi yok. Bu aileden gelen belkide ailelerin vereceği eğitimle düzelebilir. İnsanoğlunun erkek kısmı acımasız. Kadının kendi fıtratında anaçlık olduğu için bir şekilde kendi cinsini sarmalıyor" diye devam etti.
"FİLMDE 8 KADIN ÇALIŞTIK, HİÇ SIKINTI YAŞAMADIK"
Başak Parlak ise “Kadınların birbirine destek olduğu, şifa olduğu, yanında olduğu hikaye olarak buna değindiği için beni çok etkilemişti. Biz kadın rekabetini çok görüyoruz. İnsanlar sanıyor ki kadınlar birbirini rakip görürler. Biz 8 kadındık ve her gün çalıştık. Hiç sıkıntı yaşamadık. Bu dayanışma hissi çok etkilemişti” ifadelerini kullandı.
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