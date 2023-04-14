Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu

Hacıoğlu, ayrılık sonrası "Çocuk" dizindeki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlasa da bu ilişkinin ömrü uzun olmamıştı.



İsmail Hacıoğlu ile meslektaşı Aslıhan Gürbüz, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında aşk haberleri çıkmıştı. İkili huzur dolu tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.

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