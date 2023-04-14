Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu

Zaman zaman birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni bir fotoğraf geldi. Aslıhan Gürbüz'ün Instagram sayfasında yayınladığı siyah beyaz fotoğrafa, hayranlarından beğeni yağdı. Takipçilerinin "Evlenin artık" diye yazdığı beğeni dolu mesajları arasında, çiftin ünlü arkadaşları Hazal Kaya, Şükran Ovalı gibi isimler de vardı.
Geçtiğimiz aylarda da Hacıoğlu, sevgilisiyle fotoğrafını "Güzelliğim" notunu düşerek paylaşmıştı.
Dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile 2016'da nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu'nun bu evliliğinden Yemin adında bir kızı olmuştu. İkili, 2020 yılının Temmuz ayında ihanet iddiasıyla evliliklerine nokta koymuştu.
Hacıoğlu, ayrılık sonrası "Çocuk" dizindeki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlasa da bu ilişkinin ömrü uzun olmamıştı.
İsmail Hacıoğlu ile meslektaşı Aslıhan Gürbüz, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında aşk haberleri çıkmıştı. İkili huzur dolu tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.