Aslıhan Gürbüz'ün baba özlemi: Çok geç anladım seni ilk aşkım

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kral Kaybederse'de Handan karakterine hayat vermeye hazırlanan Aslıhan Gürbüz, seneler önce kaybettiği babası Turgut Gürbüz'ü doğum gününde andı.

Aslıhan Gürbüz'ün baba özlemi: Çok geç anladım seni ilk aşkım

Şimdilerde adlı dizide Halit Ergenç ve Merve Dizdar ile başrolleri paylaşan , ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kral Kaybederse'de Handan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu, son olarak yıllar önce kaybettiği babası Turgut Gürbüz'ün doğum gününde özlemini dile getirdi.

Aslıhan Gürbüz'ün baba özlemi: Çok geç anladım seni ilk aşkım - 1

"İYİ Kİ DOĞDUN BABAM"

Babasının siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan , "Yaşasaydın kaç yaşında olacağını hesaplayamayacak kadar kötü matematiğim... 'Matematik ve yabancı dil hayat kurtarır' derdin. Çok geç anladım seni ilk aşkım. İyi ki doğdun babam" ifadelerini kullandı.

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"İŞ ARKADAŞLARIM İYİ Kİ VAR"

Öte yandan , geçtiğimiz hafta setinden bir paylaşım yapmıştı.

Dizinin Handan'ı Gürbüz, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturacağı Kral Kaybederse setinden pozuna "İşim ve iş arkadaşlarım iyi ki var" ifadelerini kullandı.

Aslıhan Gürbüz'ün baba özlemi: Çok geç anladım seni ilk aşkım - 2

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizisi, Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak.

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