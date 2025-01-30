Aslıhan Gürbüz'ün baba özlemi: Çok geç anladım seni ilk aşkım
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kral Kaybederse'de Handan karakterine hayat vermeye hazırlanan Aslıhan Gürbüz, seneler önce kaybettiği babası Turgut Gürbüz'ü doğum gününde andı.
Şimdilerde Kral Kaybederse adlı dizide Halit Ergenç ve Merve Dizdar ile başrolleri paylaşan Aslıhan Gürbüz, ekranlara dönmek için gün sayıyor.
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kral Kaybederse'de Handan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu, son olarak yıllar önce kaybettiği babası Turgut Gürbüz'ün doğum gününde özlemini dile getirdi.
"İYİ Kİ DOĞDUN BABAM"
Babasının siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Aslıhan Gürbüz, "Yaşasaydın kaç yaşında olacağını hesaplayamayacak kadar kötü matematiğim... 'Matematik ve yabancı dil hayat kurtarır' derdin. Çok geç anladım seni ilk aşkım. İyi ki doğdun babam" ifadelerini kullandı.
"İŞ ARKADAŞLARIM İYİ Kİ VAR"
Öte yandan Aslıhan Gürbüz, geçtiğimiz hafta Kral Kaybederse setinden bir paylaşım yapmıştı.
Dizinin Handan'ı Gürbüz, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturacağı Kral Kaybederse setinden pozuna "İşim ve iş arkadaşlarım iyi ki var" ifadelerini kullandı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisi, Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak.
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