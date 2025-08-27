Aslıhan Karalar'ın acı günü: Hayatımdaki en değerli varlığım

Best Model Of Turkey 2017'de birinci olan ve kariyerine oyunculukla devam eden Aslıhan Karalar, anneannesini kaybetti.

Karalar'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu, acı haberi "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekânını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.