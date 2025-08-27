Aslıhan Karalar'ın acı günü: Hayatımdaki en değerli varlığım
Oyuncu Aslıhan Karalar'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri, hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Best Model Of Turkey 2017'de birinci olan ve kariyerine oyunculukla devam eden Aslıhan Karalar, anneannesini kaybetti.
Karalar'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri 85 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu, acı haberi "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekânını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.
Maleri'nin cenazesi 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Çan ilçesine götürülecek.
Karalar'ın anneannesinin cenazesi 29 Ağustos Cuma günü, Çan Çarşı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Çan Aile Mezarlığı’na defnedilecek.
