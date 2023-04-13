"Asteriks ve Oburiks" yıldızı Gerard Depardieu cinsel tacizle suçlanıyor

Altın Küre Ödüllü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, 13 kadın tarafından cinsel saldırı iddiasıyla suçlanıyor. Oyuncu kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

"Asteriks ve Oburiks" yıldızı Gerard Depardieu cinsel tacizle suçlanıyor

Asterix ve Oburisk Sezar'a Karşı (Asterix and Obelix vs. Caesar) filmiyle tanınan ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu cinsel taciz suçlamasıyla karşıya karşı. Fransa'da 13 kadın, oyuncunun elle ve müstehcen sözlerle kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

Taciz vakalarının son yirmi yılda film ve televizyon setlerinde veya halka açık yerlerde meydana geldiği belirtildi.

"Asteriks ve Oburiks" yıldızı Gerard Depardieu cinsel tacizle suçlanıyor - 1

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gerard Depardieu’nun avukatı, 74 yaşındaki oyuncunun suçlamaları reddettiğini söyledi. Oyuncu hakkında yaklaşık iki yıl önce de tecavüz iddiası ortaya atılmıştı. Depardieu, suçlamaları reddetmişti.

13 kadın henüz konuyla ilgili yasal girişimde bulunmadı.

RUS VATANDAŞI OLDU

Öte yandan, Gerard Depardieu 2013'te zenginlerden daha fazla vergi alınmasına ilişkin yasaya tepki olarak ülkesini terk edip Rus vatandaşlığına geçmişti.

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