"Asteriks ve Oburiks" yıldızı Gerard Depardieu cinsel tacizle suçlanıyor

Asterix ve Oburisk Sezar'a Karşı (Asterix and Obelix vs. Caesar) filmiyle tanınan ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu cinsel taciz suçlamasıyla karşıya karşı. Fransa'da 13 kadın, oyuncunun elle ve müstehcen sözlerle kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

Taciz vakalarının son yirmi yılda film ve televizyon setlerinde veya halka açık yerlerde meydana geldiği belirtildi.

