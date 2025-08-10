Astrolog Nuray Sayarı'nın mutlu günü: Dünyaevine giriyor

Astrolog Nuray Sayarı evleniyor. Ünlü isim, dün akşam yakınlarının katıldığı bir kına gecesi düzenledi. Geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Astrolog Nuray Sayarı, ikinci kez evleniyor. 54 yaşındaki iki çocuk annesi ünlü isim, dün akşam Beykoz'da kına gecesi düzenledi. Yakınlarının yalnız bırakmadı Sayarı, geceden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Nişanlısı Ahmet Bey ile hazırlıkları süren Nuray Sayarı, kına gecesinde iki farklı kostüm değiştirdi.

Dekorlar ve gösteriyle öne çıkan kına gecesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

