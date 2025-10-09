Ata Demirer günden güne eriyor: Spor yaptığı anları paylaştı

Komedyen Ata Demirer, bir süredir hem verdiği kilolar hem özel hayatıyla dikkat çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son olarak spor yaptığı anları paylaştı.

Spor salonunda ilk olarak kondisyon bisikletinde poz veren ünlü isim, "Hareket hop hareket" ifadelerini kullandı.