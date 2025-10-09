Ata Demirer günden güne eriyor: Spor yaptığı anları paylaştı

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, spor salonunda ter döktüğü anları gözler önüne serdi.

Komedyen , bir süredir hem verdiği kilolar hem özel hayatıyla dikkat çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son olarak spor yaptığı anları paylaştı.

Spor salonunda ilk olarak kondisyon bisikletinde poz veren ünlü isim, "Hareket hop hareket" ifadelerini kullandı.

"DEFANSA GELİN"

Ardından kick boks yaptığı anları takipçileriyle paylaşan , "Defansa gelin" dedi.

53 yaşındaki Demirer'in spor salonunda ter döktüğü anlar büyük ilgi gördü.

Günden güne eriyen ünlü komedyen, yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

