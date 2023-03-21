Ata Demirer kadın taksi şoförünü paylaştı

Son filmi 'Bursa Bülbülü' ile adından söz ettiren Ata Demirer, İstanbul'da bindiği taksinin kadın şoförüyle çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Ata Demirer kadın taksi şoförünü paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan , bindiği takside kadın şoföre denk gelince fotoğraf çektirdi.

İstanbul’daki 16 kadın şoföründen biriyle karşılaştığını belirten Ata Demirer, fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Ata Demirer kadın taksi şoförünü paylaştı - 1

"ŞAHANE BİR YOLCULUK OLDU"

Ünlü isim, paylaşımına "İstanbul'da 16 kadın taksi şoförü varmış, bir tane kaptan da bana denk geldi. Çok da şahane bir yolculuk oldu. Sordum kendisine; hem diğer şoförlerin hem de halkın çok kibar davrandığını, yadırgamadığını söyledi. Umarım kadınların sayısı bu sektörde de artar zira tertemizdi araba!" notunu düştü.

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