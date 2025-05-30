Ata Demirer sezonu açtı
Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demir sezonu açtı. Oyuncu, denizden yaptığı paylaşıma "Merhaba" notunu düştü.
Bu yaz açık hava sahnelerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Ata Demirer, sezonu açtığını sosyal medya hesabında duyurdu. 52 yaşındaki Demirer denizden paylaşım yaptı. Dümenle poz veren oyuncu, fotoğrafa "Merhaba" notunu düştü.
Öte yandan Demirer bu yaz Ata Demirer Gazinosu 2 gösterisiyle turneye çıkacak. Demirer, Antalya, Altınoluk, Bodrum, İzmir, İstanbul ve Bursa'da sahne alacak.
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