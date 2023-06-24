Atakan Çelik baba oldu: Sen gel yine Nefes'im ol

Star TV'de yayınlanan "Çok Güzel Hareketler 2"nin oyuncularından biri olan Atakan Çelik, 2017 yılında Zeynep Mızrak Çelik ile nikah masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi veren çiftten güzel haber geldi. İkili, kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
KIZLARINA KAVUŞTULAR
Atakan-Zeynep Mızrak Çelik çifti kızlarına "Nefes" adını verirken; ünlü oyuncu, kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
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