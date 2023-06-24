Atakan Çelik baba oldu: Sen gel yine Nefes'im ol

"YARINLARA HEVESİM OL"

"Çok Güzel Hareketler 2", "Organize İşler Sazan Sarmalı" ve "Ramo" gibi yapımlarda rol alan Atakan Çelik, kızıyla karesinde "Sen gel yine Nefes'im ol, yarınlara hevesim ol" ifadelerini kullandı.