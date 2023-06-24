Atakan Çelik baba oldu: Sen gel yine Nefes'im ol

"Çok Güzel Hareketler 2" ekibinde yer alan Atakan Çelik, baba oldu. Ünlü isim kızıyla çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Atakan Çelik baba oldu: Sen gel yine Nefes'im ol

Star TV'de yayınlanan "Çok Güzel Hareketler 2"nin oyuncularından biri olan Atakan Çelik, 2017 yılında Zeynep Mızrak Çelik ile nikah masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi veren çiftten güzel haber geldi. İkili, kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

KIZLARINA KAVUŞTULAR

Atakan-Zeynep Mızrak Çelik çifti kızlarına "Nefes" adını verirken; ünlü oyuncu, kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Atakan Çelik baba oldu: Sen gel yine Nefes'im ol - 1

"YARINLARA HEVESİM OL"

"Çok Güzel Hareketler 2", "Organize İşler Sazan Sarmalı" ve "Ramo" gibi yapımlarda rol alan Atakan Çelik, kızıyla karesinde "Sen gel yine Nefes'im ol, yarınlara hevesim ol" ifadelerini kullandı.

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