Atakan Çelik baba oluyor

Star TV'de yayınlanan "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2"nin oyuncularından biri olan Atakan Çelik, şimdilerde babalık heyecanı yaşıyor.
2017'de nikah masasına oturan Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak Çelik, anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Atakan Çelik'in eşinin hamile olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Atakan Çelik, "Organize İşler Sazan Sarmalı" ve "Ramo" gibi yapımlarda da rol almıştı. Çelik'in aynı zamanda bestecilik ve şarkıcılık kimliği de bulunuyor.
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