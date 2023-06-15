Atakan Çelik baba oluyor

"Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" ekibinde yer alan Atakan Çelik, baba oluyor. Ünlü oyuncunun eşi Zeynep Mızrak Çelik'in hamile olduğunu ortaya çıktı.

Atakan Çelik baba oluyor

Star TV'de yayınlanan "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2"nin oyuncularından biri olan Atakan Çelik, şimdilerde babalık heyecanı yaşıyor.

2017'de nikah masasına oturan Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak Çelik, anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Atakan Çelik'in eşinin hamile olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Atakan Çelik baba oluyor - 1

Atakan Çelik, "Organize İşler Sazan Sarmalı" ve "Ramo" gibi yapımlarda da rol almıştı. Çelik'in aynı zamanda bestecilik ve şarkıcılık kimliği de bulunuyor.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...