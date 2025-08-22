Atakan Özkaya'nın acı günü: Güle güle babam

"Kalp Atışı", "Kardeşlerim" ve "Uzak Şehir" gibi yapımlarda rol alan Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Atakan Özkaya, cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaştı. Ünlü isim, babasının cenazesinin yarın öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacağını ve Başıbüyük Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.