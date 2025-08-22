Atakan Özkaya'nın acı günü: Güle güle babam

Uzak Şehir dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya, hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

"Kalp Atışı", "Kardeşlerim" ve "Uzak Şehir" gibi yapımlarda rol alan Atakan Özkaya, babası  Mustafa Özkaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Babasının fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…" ifadelerini kullandı.

Atakan Özkaya, cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaştı. Ünlü isim, babasının cenazesinin yarın öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacağını ve Başıbüyük Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.

