Atiye, Lady Gaga'ya dava açacak mı?

Şarkıcı Atiye'nin, Lady Gaga 'ya dava açacağı iddia edilmişti. Gaga'nın yeni şarkısı "Abracadabra" ile Atiye'nin 2015 yılında yayınladığı "Abrakadabra" şarkısının arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem olmuştu. Atiye'nin eşi Erol Sebebci "Biz hiç duymadık önce. Bu benzerliği bize fanlar haber verdi. Bu konudaki uzmanlar ilgileniyor" açıklamasında bulunmuştu. "Ya Habibi", "Kal" ve "Soygun Var" gibi parçalarla tanınan Atiye ise "Bizim ekibimiz ilgileniyor bu konuyla ilgili" demişti.

ATİYE'DEN DAVA AÇIKLAMASI



Eser Yenenler'in YouTube'daki programına konuk olan Atiye iddialara son noktayı koydu.



Atiye, ''Ben hiçbir yerde Lady Gaga'ya dava açtım, dava açacağım, mahkemelik olduk gibi bir cümle hiç kurmadım. Böyle bir durum, benzerlikler var ama çok düşük bir dozda. Dolayısıyla böyle davalık bir durum yok, öyle bir şey söz konusu değil'' dedi.

"AMA ÇOK BENZETİLDİ"



Şarkıcı Atiye sözlerine ''Ama çok benzetildi. Sanatçı inanılmaz yoğun olur ve yeni bir şarkı üretimine girdiğinde daha çok onların ekipleri ilgileniyor. Onlar çok büyük ekiplerle çalışıyor. Bir şarkının altında yazar, söz yazarı tek kişi olmaz, bir sürü söz yazarı bir araya gelir.

Onlar çok büyük araştırmalar yapar. Tesadüfen 'Abrakadabra diye bir şarkı yapacağız, bakalım bugüne kadar ne tarz bir şarkılar yapılmış Abrakadabra' diye bakmış olabilirler, bakmamış da olabilirler. Zaten dünya çok küçük, özellikle müzik dünyası çok küçük... Bu çok olağan bir şey. Batı, Doğu'dan çok uzun zamandır esinleniyor, bu zaten bilinen bir şey.'' diye devam etti.

Lady Gaga'ın seslendirdiği "Abracadabra" şarkısı 3 Şubat'ta müzikseverlerle buluştu. Şarkı, Gaga'nın "Mayhem" adlı yeni albümünün ikinci çıkış parçası. Şarkının klibi, Grammy Ödülleri'nde yayınlandı.

