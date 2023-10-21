Austin Butler'dan Tom Hardy'e övgüler

"Tom'dan çok şey öğrendiğini" ifade eden Butler, "Kayıt denene kadar şakalaşırdı ve sonra gördüğüm en konsantre adama dönüşürdü" dedi.



"MISIR TARLALARINDA MOTOR SÜRMEK İNANILMAZDI"

The Bikeriders'ı Elvis ve Dune ile karılaştıran Butler, "Daha bağımsız hissettiren bir şeye girmek ve bir süre o alanda oynamak güzeldi. Cincinnati'de, o mısır tarlalarında motosiklet sürmek inanılmazdı. Rüzgarın saçlarınızda dolaşmasının nasıl hissettirdiğini bilirsiniz" dedi.