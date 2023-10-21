Austin Butler'dan Tom Hardy'e övgüler

Jeff Nichols'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 1960'lı yıllarda bir motosiklet çetesinin aksiyon dolu hikayesini konu alan Bikeriders filminde başrol oynayan Austin Butler, rol arkadaşı Tom Hardy'e övgüler yağdırdı. Butler, 46 yaşındaki Hardy'yle ilk kez birlikte çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.
Ünlü isim, "Onu her zaman ciddi bir boz ayı olarak hayal etmiştim" dedikten sonra Hardy'nin "şimdiye kadar tanıştığı en komik kişilerden biri" olmasına şaşırdığını açıkladı.
"Tom'dan çok şey öğrendiğini" ifade eden Butler, "Kayıt denene kadar şakalaşırdı ve sonra gördüğüm en konsantre adama dönüşürdü" dedi.
"MISIR TARLALARINDA MOTOR SÜRMEK İNANILMAZDI"
The Bikeriders'ı Elvis ve Dune ile karılaştıran Butler, "Daha bağımsız hissettiren bir şeye girmek ve bir süre o alanda oynamak güzeldi. Cincinnati'de, o mısır tarlalarında motosiklet sürmek inanılmazdı. Rüzgarın saçlarınızda dolaşmasının nasıl hissettirdiğini bilirsiniz" dedi.
SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ
Öte yandan 1 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen film, Hollywood'da devam eden grev nedeniyle süresiz olarak ertelendi.
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