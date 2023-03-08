Avatar Atakan ikinci kez baba oldu: Hoş geldin Zenia Arslan

2016 yılında katılığı 'Survivor' da şampiyon olan Çağan Atakan Arslan, 2022'deki All Star sezonunu 9’uncu olarak tamamlamıştı. Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye ailesinin yanına gelen Atakan Arslan, ikinci kez baba oldu.



"HOŞ GELDİN ZENIA ARSLAN"

Hastanede eşi ve kızıyla verdiği pozları takipçisinin beğenisine sunan Avatar Atakan, paylaşımına "Hoş geldin Zenia Arslan" notunu düştü.