Avatar Atakan: Benim en büyük şampiyonluğum bu aile

"İYİ Kİ VARSINIZ İYİ Kİ BİRLİKTEYİZ"

Ailesinin kendisi için hazırladığı doğum günü pastasını görünce büyük şaşkınlık yaşayan ünlü isim, bu anları gözler önüne serdi.

"Bu sabah böyle uyandırıldım. Hatta tam olarak uyanamamışım. Paradan, şöhretten, başarıdan daha değerli bir şey var" diyen Arslan, "Sabah uyandığında seni gülümseyerek karşılayan bir eş, seni sevgiyle sarıp sarmalayan çocuklar... Benim en büyük şampiyonluğum bu aile. Ve bir de kalbini, sevgisini, desteğini hiç esirgemeyen siz güzel insanlar. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz" ifadelerini kullandı.