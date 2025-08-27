Avatar Atakan: Benim en büyük şampiyonluğum bu aile
Survivor yarışmasıyla tanınan Çağan Atakan Arslan, bugün 36 yaşına bastı. Ünlü isim, eşi ve çocuklarının kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizini paylaştı.
Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, 2016 yılında şampiyon olmuştu.
2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine giren Çağan Atakan Arslan, 2018'de oğlu Leon Aslan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmuştu.
2023'te de kızı Zenia'ya kavuşan Avatar Atakan, 27 Ağustos'ta 36 yaşına bastı. Serap Korkmaz Arslan da eşine çocuklarıyla birlikte doğum günü sürprizi yaptı.
"İYİ Kİ VARSINIZ İYİ Kİ BİRLİKTEYİZ"
Ailesinin kendisi için hazırladığı doğum günü pastasını görünce büyük şaşkınlık yaşayan ünlü isim, bu anları gözler önüne serdi.
"Bu sabah böyle uyandırıldım. Hatta tam olarak uyanamamışım. Paradan, şöhretten, başarıdan daha değerli bir şey var" diyen Arslan, "Sabah uyandığında seni gülümseyerek karşılayan bir eş, seni sevgiyle sarıp sarmalayan çocuklar... Benim en büyük şampiyonluğum bu aile. Ve bir de kalbini, sevgisini, desteğini hiç esirgemeyen siz güzel insanlar. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz" ifadelerini kullandı.
