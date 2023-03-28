Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davası: Ece Erken adliyede

Ece Erken eşi, Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasının bugünkü duruşması katılmak için Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.



Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 27 Ocak 2022 günü Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılama bugün devam edilecek.



Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma katılmak için avukatlarıyla birlikte erken saatlerde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Ece Erken gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı.