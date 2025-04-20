Ayağını kırmıştı: Aras Bulut İynemli hastaneden paylaştı

Deha adlı dizide başrol oynayan ve Devran Karan karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, birkaç gün önce sette talihsiz bir kaza geçirmişti.



34 yaşındaki ünlü oyuncunun aksiyon sahnesi çekilirken ayağı burkulmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan İynemli'nin ayak bileğinde bir kırık oluştuğu tespit edilmişti.



HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI

Ameliyat olan ünlü oyuncu, hastaneden paylaşım yapmış ve "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.