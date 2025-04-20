Ayağını kırmıştı: Aras Bulut İynemli hastaneden paylaştı
Oyuncu Aras Bulut İynemli, sette geçirdiği talihsiz kaza sonrası ayağını kırmıştı. Apar topar ameliyat olan ve günden güne iyileşen İynemli, tedavisi sırasında çekilen kareleri paylaştı.
Deha adlı dizide başrol oynayan ve Devran Karan karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, birkaç gün önce sette talihsiz bir kaza geçirmişti.
34 yaşındaki ünlü oyuncunun aksiyon sahnesi çekilirken ayağı burkulmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan İynemli'nin ayak bileğinde bir kırık oluştuğu tespit edilmişti.
HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI
Ameliyat olan ünlü oyuncu, hastaneden paylaşım yapmış ve "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.
GÜNDEN GÜNE İYİLEŞİYOR
Kısa bir süre sonra sete dönen ünlü oyuncu, doktor gözetiminde fizik tedavi ve egzersizlerine sürdürüyor. Günden güne sağlığına kavuşan Aras Bulut İynemli, tedavisi sırasında çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
BABA ACISIYLA SARSILMIŞTI
Öte yandan Aras Bulut İynemli, birkaç ay önce de baba acısıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayatını kaybetmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Aras Bulut İynemli
- Oyuncular
- Sosyal Medya