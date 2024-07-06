Uygar Şirin’in yazdığı filmde Ayça Ayşin Turan avukat Kumru Tanyas’a, Furkan Andıç ise asıl mesleği müzisyen olan “Fatih”e hayat verecek.

Yıllar önce "Meryem" dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yine aynı projede. İkil bu sefer bir filmde başrolleri paylaşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tunç Şahin’in yöneteceği filmin adı “Gölgede 39 Derece” olacak.

Flmde Fatih Al, Cem Davran, Pelinsu Pir, Zeynep Oymak, Ulaşcan Kutlu ve Zeynep Dinsel gibi ünlü isimler de rol alacak.

KONUSU

Aşk hayatında çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayan avukat Kumru’nun yolu bir dava için yıllardır gitmediği memleketi İzmir’e düşer ve genç kadının karşısına tesadüf eseri Fatih çıkar. Ardından da nefes kesen bir macera başlar.

