Ayça Tekindor müziği neden bıraktı? Yıllar sonra açıkladı
Bir döneme "Yıkılıyo" adlı şarkısıyla damga vuran Ayça Tekindor, Bodrum'a yerleşmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü isim, müziği neden bıraktığını açıkladı.
2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla büyük başarı elde eden Ayça Tekindor, kariyerinin zirvesindeyken mesleğini bırakıp Bodrum'a yerleşmişti.
Gözlerden uzak bir yaşan süren ünlü isim, seneler sonra İstanbul'da görüntülendi. Snob Magazin'in haberine göre; muhabirlerle sohbet eden Tekindor, müziği neden bıraktığını açıkladı.
"YILLAR SONRA DÖNDÜK"
Bodrum'a yerleşme kararıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Kışın biraz sıkıldık. Pandemi güzel geçti. Bodrum güzel ama biraz hayata karışmak ve genç görmek... Kışın emekli yeri... Şehirde hayat var. Yıllar sonra döndük. Şimdi hava ısınıyor kurtlanmaya başladım gitmek için" ifadelerini kullandı.
"STRESTEN SIKILDIM"
Ayça Tekindor, "Aslında İstanbul'da yaşarken de mesleği bırakmıştım. Bodrum'da evim var. Orayı çok seviyorum. Orada sekiz yaz ve kışım geçti. Sahneleri bırakma sebebim stresten sıkıldım. Şimdi sahneye çıkanları görünce stres oluyorum. Zor iş. Şimdi stresim yok. Zaten bu dönem eski tadı da kalmadı" yanıtını verdi.
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