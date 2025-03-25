Ayça Tekindor müziği neden bıraktı? Yıllar sonra açıkladı

2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla büyük başarı elde eden Ayça Tekindor, kariyerinin zirvesindeyken mesleğini bırakıp Bodrum'a yerleşmişti.

Gözlerden uzak bir yaşan süren ünlü isim, seneler sonra İstanbul'da görüntülendi. Snob Magazin'in haberine göre; muhabirlerle sohbet eden Tekindor, müziği neden bıraktığını açıkladı.



"YILLAR SONRA DÖNDÜK"

Bodrum'a yerleşme kararıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Kışın biraz sıkıldık. Pandemi güzel geçti. Bodrum güzel ama biraz hayata karışmak ve genç görmek... Kışın emekli yeri... Şehirde hayat var. Yıllar sonra döndük. Şimdi hava ısınıyor kurtlanmaya başladım gitmek için" ifadelerini kullandı.