Ayça Varlıer: Müzikli ve bol kahkahalı bir evde büyüdüm

Ayça Varlıer, programın sonunda Ceyda Düvenci’nin defterine, “Ceydacığım, o kadar mutlu oldum ki senin iç güzelliğini tekrar görünce. Ne kadar şanslıyım seni tanıdığım için. Umarım bir projede birlikte oluruz. Güzel ruhlu kadın, seni çok seviyorum…” notunu bıraktı.