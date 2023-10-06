Ayça Varlıer: Müzikli ve bol kahkahalı bir evde büyüdüm

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu Ayça Varlıer'i konuk etti.
Düveci'nin nasıl bir ailede yetiştiğini sorması üzerine Varlıer, "Müzikli ve bol kahkahalı bir evde büyüdüm. Ailem sanatçı. Küçük yaştan beri bale, opera, tiyatro gibi alanlara ilgi duydum. İdealim hep müzikal tiyatro yapmaktı. Her şeye baştan başlamak istedim. Eğitim almak istedim şarkıcılık, oyunculuk üzerine. Yaratıcılığımı geliştirmek istedim" dedi.
Ayça Varlıer, programın sonunda Ceyda Düvenci’nin defterine, “Ceydacığım, o kadar mutlu oldum ki senin iç güzelliğini tekrar görünce. Ne kadar şanslıyım seni tanıdığım için. Umarım bir projede birlikte oluruz. Güzel ruhlu kadın, seni çok seviyorum…” notunu bıraktı.
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