Aydemir Akbaş isyan etti: Beni üç kere öldürdüler

"GEÇER ELBET"



Hastalık sürecinde kendisiyle ilgili yapılan yorumlarla ilgili de konuşan oyuncu, “Benim huyumu biliyorlar. Kimseyi aramam, kimseye söylemem. Ailem bile bilmiyordu ama biri yazmıştı. Ben de dayanamadım hastalığımı sosyal medyada açıkladım. Sonrasında beni üç kere öldürdüler. Geçer elbet bu durum da. İkinci kez kansere yakalandım. İlkini yendim bunu da yenerim” dedi.

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