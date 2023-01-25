Aydemir Akbaş kansere yakalandığını açıkladı: İlk benden duyun istedim

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, kansere yakalandığını açıkladı. 86 yaşındaki oyuncu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Akbaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler."



İKİ KEZ KANSERİ YENDİ



Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya daha sonra kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu.



Akbaş, "Kanserden yırttım! Doktorum da bana şaşırdı; '90'a 95'e kadar yolun var' dedi" açıklamasında bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, kansere yakalandığını nasıl öğrendiğini şöyle anlatmıştı:



"Baktım sesim kısık. Ihlamur içip duruyorum. Kız kardeşim 'doktora gitmezsen gelip seni alacağım' dedi. Aradım arkadaşları 'Bana doktor bulun' dedim. Sonra bir arkadaşım bana 'Hazırlan seni yarın götürüyorum' dedi. Çapa'ya gittik. Doktor 'Aç ağzını' dedi, baktı 'Kansersin' dedi. 'Yak bir tane' dedi, yaktım. Ertesi gün başka doktora gittim 'Aç ağzını' dedi, açtım 'Kansersin, yak bir tane' dedi. Yakmadım. 10 senedir aklıma gelmedi."