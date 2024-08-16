Aydemir Akbaş'ın öldüğü iddia edilmişti: Aydemir Akbaş'ın son durumuyla ilgili gelişme

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Daha önce iki kez kanseri yenen 88 yaşındaki oyuncu, üçüncü kez kanserle mücadele ediyor. ENTÜBE EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ Yoğun bakıma alının oyuncu Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği öğrenildi. 2. Sayfanın haberine göre, ölüm iddiaları gerçeği yansıtmıyor, usta oyuncu Aydemir Akbaş entübe edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Aydemir Akbaş'ın yoğun bakım haberini duyuran İbrahim Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarınıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler"







