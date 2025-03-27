Aydilge sağlık durumu hakkında açıklama yaptı: Çökmüş durumdayım
"Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin ilacım?" gibi şarkılarla tanınan Aydilge sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerde Yaren Leylek'i ziyaret eden şarkıcı uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle tedavi görüyor.
45 yaşındaki şarkıcı "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti" ifadeledini kullandı.
"YENİ KOMPLİKASYONLAR OLUŞTU"
Ünlü şarkıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."
2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile evlenen ünlü şarkıcı Aydilge, Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendirmişti. Aydilge, Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'i ziyaret etti.
Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyarete ilişkin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaren Leylek filminin oyuncu kadrosunda Meral Çetinkaya, Tarık Pabuççuoğlu, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir gibi isimler rol aldı.
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