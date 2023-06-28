Aylardır kayıp olan oyuncu Julian Sands'in hayatını kaybettiği doğrulandı

"A Room with a View", "The Killing Fields" ve "Smallville" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Julian Sands, dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu. Ocak ayında kaybolan oyuncunun, kaybolduğu bölgede insan kalıntılarına rastlanmıştı.
Geçtiğimiz cumartesi günü yürüyüş yapan kişiler tarafından bulunan insan kalıntılarının 65 yaşındaki oyuncuya ait olduğu ve oyuncunun hayatını kaybettiği bildirildi.
13 Ocak günü Baldy Dağları'nda kaybolan oyuncunun dağ yürüyüşünde deneyimli olduğu biliniyordu.
Bu süreçte birçok gönüllü ve arama ekipleri ile oyuncuyu bulmaya çalıştı, helikopter ve drone'lar ile çalışmalar sürdürüldü.
Oyuncu, “Arachnophobia,” “Naked Lunch,” “Warlock” ve “Ocean’s Thirteen" gibi yapımlarda rol aldı.
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