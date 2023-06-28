Aylardır kayıp olan oyuncu Julian Sands'in hayatını kaybettiği doğrulandı

13 Ocak günü Baldy Dağları'nda kaybolan oyuncunun dağ yürüyüşünde deneyimli olduğu biliniyordu.



Bu süreçte birçok gönüllü ve arama ekipleri ile oyuncuyu bulmaya çalıştı, helikopter ve drone'lar ile çalışmalar sürdürüldü.



Oyuncu, “Arachnophobia,” “Naked Lunch,” “Warlock” ve “Ocean’s Thirteen" gibi yapımlarda rol aldı.

