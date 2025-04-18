Aylin Coşkun ile eşi Volkan Aslan'dan mutluluk pozu

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Aylin Coşkun, 14 yıl nişanlı kaldığı Volkan Aslan ile 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Daha önce defalarca tüp bebek tedavisi gördüklerini açıklayan ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

AYRILIK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Aylin Coşkun ile eşi Volkan Aslan'ın boşanacağı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ünlü çiftten ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt geldi.