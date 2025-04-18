Aylin Coşkun ile eşi Volkan Aslan'dan mutluluk pozu
Şarkıcı Aylin Coşkun'un 14 yıl nişanlı kaldıktan sonra 5 yıl önce evlendiği Volkan Aslan'dan boşanacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Coşkun, eşiyle mutluluk pozunu paylaştı.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Aylin Coşkun, 14 yıl nişanlı kaldığı Volkan Aslan ile 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Daha önce defalarca tüp bebek tedavisi gördüklerini açıklayan ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.
AYRILIK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT
2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Aylin Coşkun ile eşi Volkan Aslan'ın boşanacağı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ünlü çiftten ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt geldi.
"CANIM KOCAM"
Eşi Volkan Aslan ile fotoğrafını paylaşan Aylin Coşkun, “Daha nice 19 senelere canım kocam. Çok aşk" ifadelerini kullandı. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.
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