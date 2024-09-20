Aylin Kontente ile Alper Kul'dan mutluluk pozu

2012 yılından bu yana mutlu beraberlikleri süren Aylin Kontente ile Alper Kul çiftinden Kontente, eşiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Aylin Kontente ile Alper Kul'dan mutluluk pozu

Aralık 2012'de dünyaevine giren oyuncu Alper Kul ve Aylin Kontente çifti 2013 yılında oğulları Arel'i kucağına almıştı. 2018 senesinde de ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Kaan Leo adını verdi.

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten Aylin Kontente, eşiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Aylin Kontente ile Alper Kul'dan mutluluk pozu - 1

"SEVDALUK"

Ünlü oyuncu, eşiyle siyah beyaz fotoğrafına "Sevdaluk" notunu düştü. Kontente ile Kul'un mutluluk pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.

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