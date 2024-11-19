Ayliz Duman kimdir? Miss Universe'de Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman kaç yaşında, nereli?
Ayliz Duman, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman'ın hayatı ve kariyeri sorgulanıyor. Peki, Ayliz Duman kimdir? Miss Universe'de Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman kaç yaşında, nereli?
Ayliz Duman, 15 Eylül 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mankenlik mesleğini icra etmektedir.
2024 yılında 'Miss Turkey Universe' tacını takmıştır.
Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.
Meksika'nın başkentinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Ayliz Duman dereceye giremedi.
Yarışmada ilk 30'a giremediğini belirten Duman, "Demek ki hayırlısı böyleymiş" dedi.
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