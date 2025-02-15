Ayrıldıkları iddia edilmişti:Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan romantik poz

Bir dönem "Her Yerde Sen" adlı dizide beraber rol alan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Çift, Sevgililer Günü'nde yaptıkları paylaşımla söylentilere son noktayı koydu.

Ayrıldıkları iddia edilmişti:Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan romantik poz

Son olarak 39 Derecede Aşk filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu  ile Teşkilat dizisiyle tanınan Aybüke Pusat'ın ihanet iddiaları yüzünden ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çiftten Sevgililer Günü paylaşımı geldi.

İkilinin deniz kenarında verdiği romantik pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Ayrıldıkları iddia edilmişti:Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan romantik poz - 1
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