Ayrıldıkları iddia edilmişti:Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan romantik poz
Bir dönem "Her Yerde Sen" adlı dizide beraber rol alan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Çift, Sevgililer Günü'nde yaptıkları paylaşımla söylentilere son noktayı koydu.
Son olarak 39 Derecede Aşk filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Furkan Andıç ile Teşkilat dizisiyle tanınan Aybüke Pusat'ın ihanet iddiaları yüzünden ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çiftten Sevgililer Günü paylaşımı geldi.
İkilinin deniz kenarında verdiği romantik pozlar sosyal medyada gündem oldu.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin
- Furkan Andıç
- Magazin Haberleri
- Aybüke Pusat