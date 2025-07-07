Ayşecan Tatari'den annesi Aliye Uzunatağan ve kızıyla yeni kare

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kendisi gibi oyuncu kızı Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti.

2020 yılında da kızları Müjgan'ı kucaklarına alan ünlü çiftin birkaç ay önce yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

"AİLE OLMAK BAKİ"

Boşanmayı doğum gününde "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak" sözleriyle doğrulayan Ayşecan Tatari, son paylaşımıyla gündem oldu.