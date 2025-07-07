Ayşecan Tatari'den annesi Aliye Uzunatağan ve kızıyla yeni kare
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, annesi Aliye Uzunatağan ve kızı Müjgan ile objektif karşısına geçti.
Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kendisi gibi oyuncu kızı Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti.
2020 yılında da kızları Müjgan'ı kucaklarına alan ünlü çiftin birkaç ay önce yollarını ayırdığı ortaya çıktı.
"AİLE OLMAK BAKİ"
Boşanmayı doğum gününde "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak" sözleriyle doğrulayan Ayşecan Tatari, son paylaşımıyla gündem oldu.
"KIZ NEŞESİDİR"
Kızılcık Şerbeti'nde rol alan annesi Aliye Uzunatağan ve kızı Müjgan ile objektif karşısına geçen Tatari, paylaşımına "Kız neşesidir" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.
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