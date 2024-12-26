Ayşegül Aldinç'ten annesiyle poz: Maşallah alırız
Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, 97 yaşındaki annesi Süheyla Aldinç ile objektif karşısına geçti.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Ayşegül Aldinç, son paylaşımıyla gündem oldu.
Ünlü sanatçı, annesi Süheyla Aldinç ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Aldinç, anne-kız pozuna "Bir maşallahınızı alırım…" notunu düştü.
Ayşegül Aldinç'in bu paylaşımına binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumları yağdı.
"ANNESİNE DÜŞKÜN BİR ÇOCUĞUM"
Öte yandan aylar önce NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Ayşegül Aldinç, annesiyle olan ilişkisini anlatmıştı.
Aldinç “Annemin gittiği okullarda okudum. Sonra annem tayin oldu o kadar özledim ki annemi. Annemden ayrı yaşayabilecek bir performans sergileyemedim. Annem etüt hocalığı ile yanıma geldi. Kandilli Kız Lisesi’ndeki odalarda ranzanın altında yatardım, 'Yukarıda yatarsan düşersin' derdi. Gece annemin koynuna girerdim. Sabahta gizlice yatağıma girer yatardım. Hala annemle birlikte yaşıyoruz. Çok iyi arkadaşız. Annesine düşkün çocuk hikayelerinin bir kahramanıyım" ifadelerini kullanmıştı.
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