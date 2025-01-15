Ayşegül Aldinç'ten Filiz Akın'a: Bunun da üstesinden geleceksiniz

Yeşilçam'ın "4 Yapraklı Yonca"sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, geçtiğimiz gece Cumhurbaşkanlığı’nın talimatıyla ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre; Bodrum'da tedavi gören Akın, 1 Eylül’den bu yana zatürre ve diğer enfeksiyonlarla mücadele ediyordu. Ancak acil bir müdahale gereği, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.