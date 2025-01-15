Ayşegül Aldinç'ten Filiz Akın'a: Bunun da üstesinden geleceksiniz
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi. Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç de Akın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yeşilçam'ın "4 Yapraklı Yonca"sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, geçtiğimiz gece Cumhurbaşkanlığı’nın talimatıyla ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.
AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Yakın çevresinden alınan bilgilere göre; Bodrum'da tedavi gören Akın, 1 Eylül’den bu yana zatürre ve diğer enfeksiyonlarla mücadele ediyordu. Ancak acil bir müdahale gereği, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.
"CANIMIN İÇİ... EN SEVDİĞİM"
Filiz Akın'ın tedavisi İstanbul'da sürerken ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabından usta oyuncunun fotoğrafını paylaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ayşegül Aldinç, paylaşımında: "Canımın içi, en sevdiğim... Geçmiş olacak, bunun da üstesinden geleceksiniz. Eminim. Lütfen…" ifadelerini kullandı.
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