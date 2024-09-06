Ayşenur Yazıcı'dan haber var: Son durumunu ablası duyurdu

Bir dönem gündüz kuşağı programlarının sunuculuğu yapan ünlü spiker Ayşenur Yazıcı’dan haber var. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Yazıcı'nın son durumunu ablası paylaştı.

Ayşenur Yazıcı'dan haber var: Son durumunu ablası duyurdu

Sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmıştı. Ayşenur Yazıcı'nın oğlu annesinin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kan aradıklarını duyurmuştu. Günler sonra Yazıcı'dan iyi haber geldi. 

Ayşenur Yazıcı'dan haber var: Son durumunu ablası duyurdu - 1

Yazıcı'nın ablası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "
Ben Ayşenur Yazıcı'nın kardeşi Neşenur. Bu paylaşımı ablamn telefonundan yapıyorum. Ablam daha iyiye gitmekle beraber hala yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var." ifadelerini kullandı. 

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