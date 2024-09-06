Ayşenur Yazıcı'dan haber var: Son durumunu ablası duyurdu

Sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmıştı. Ayşenur Yazıcı'nın oğlu annesinin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kan aradıklarını duyurmuştu. Günler sonra Yazıcı'dan iyi haber geldi.
Yazıcı'nın ablası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "
Ben Ayşenur Yazıcı'nın kardeşi Neşenur. Bu paylaşımı ablamn telefonundan yapıyorum. Ablam daha iyiye gitmekle beraber hala yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var." ifadelerini kullandı.
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