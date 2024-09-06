Ayşenur Yazıcı'dan haber var: Son durumunu ablası duyurdu

Yazıcı'nın ablası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "

Ben Ayşenur Yazıcı'nın kardeşi Neşenur. Bu paylaşımı ablamn telefonundan yapıyorum. Ablam daha iyiye gitmekle beraber hala yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var." ifadelerini kullandı.