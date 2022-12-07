Ayten Soykök'ün biyografisi: Ayten Soykök kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Ayten Soykök, 1975 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda tamamlamış, 1997 yılında ilk TV dizisi olarak Baba Evi dizisinde Özlem karakterini canlandırmıştır.

Aynı yıl 4 tane TV dizisinde daha oynayan Ayten Soykök, kariyerine oldukça beğenilen bir oyuncu olarak hızlı bir giriş yaptı. İlk sinema filmi olarak 1998'de Üçüncü Sayfa filminde oynamış, 1999-2002 yılları arasında 4 sezon Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol aldı.

Abuzer Kadayıf, Tatlı Hayat, Hürrem Sultan, Çemberimde Gül Oya, Doktorlar, Dudaktan Kalbe, Kösem Sultan, Kurtuluş Son Durak, Lale Devri, Kelebeğin Rüyası gibi birçok film ve diziye imza atan Ayten Soykök, kariyerine devam etmektedir.