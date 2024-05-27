Azad Yılmaz kimdir? Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Azad Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Azad Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Azad Yılmaz'ın ne iş yaptığı ve özel hayatı sorgulanıyor. Peki, Azad Yılmaz kimdir? Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Azad Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Azad Yılmaz kimdir? Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Azad Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Azad Yılmaz, 6 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. Azad Yılmaz, baba tarafından aslen Samsunludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla birçok kişinin dikkatini çeken Azad Yılmaz'ın 4 adet şarkısı bulunmaktadır.

Azad Yılmaz'ın servetinin büyük bir kısmı, sahibi olduğu Azad Holding'den kaynaklanmaktadır.

Azad Holding, inşaat, enerji, turizm ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding şirketidir ve Azad Yılmaz, bu holdingin kurucusu ve CEO'su olarak görev yapmaktadır.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...