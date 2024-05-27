Azad Yılmaz kimdir? Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Azad Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Azad Yılmaz, 6 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. Azad Yılmaz, baba tarafından aslen Samsunludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla birçok kişinin dikkatini çeken Azad Yılmaz'ın 4 adet şarkısı bulunmaktadır.



Azad Yılmaz'ın servetinin büyük bir kısmı, sahibi olduğu Azad Holding'den kaynaklanmaktadır.



Azad Holding, inşaat, enerji, turizm ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding şirketidir ve Azad Yılmaz, bu holdingin kurucusu ve CEO'su olarak görev yapmaktadır.

