"Azeri Kızı" lakabıyla tanınan Günel kimdir?

"Azeri Kızı Günel" olarak tanınan Günel Zeynalova, Azerbaycanlı bir şarkıcıdır. 1985 yılında Azerbaycan'ın Bakü kentinde doğmuştur. Henüz çok genç yaşta müzikle ilgilenmeye başlamış ve özellikle Türkiye'de geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Günel’in çıkışı, ünlü Türk sanatçı İbrahim Tatlıses’in keşfiyle olmuştur. Tatlıses’in desteğiyle Türkiye’de müzik kariyerine adım atan Günel, 1998 yılında çıkardığı "Azeri Kızı Günel" albümüyle büyük ses getirmiştir. Bu albümdeki Azerbaycan ezgileriyle harmanlanmış Türkçe şarkılar, o dönem ciddi bir popülarite kazanmıştır.



Günel, müzik kariyerinde pop, halk müziği ve arabesk tarzlarını birleştirmiş; zaman zaman da Azerbaycan müziğine özgü tınıları eserlerine katmıştır. Hem Azerbaycan’da hem Türkiye’de aktif olmuştur ve yıllar içinde imajında ve tarzında değişikliklere gitmiştir.