Azra Akın imaj değiştirdi

2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan tescilli güzel, imaj değiştirdi.
SON HALİNE YORUM YAĞDI
Kıvırcık, uzun saçlarını kısa kestiren 41 yaşındaki Azra Akın, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Paylaşımına "Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?" notunu düşen Akın'ın fotoğrafına beğeni ve "Çok yakışmış", "Harika görünüyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.