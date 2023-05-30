Azra Akın imaj değiştirdi

2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan tescilli güzel, imaj değiştirdi.