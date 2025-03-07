Azra Akın'dan kızı Arya ile yeni paylaşım

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine girmişti. 2018 yılında oğlu Demir'i, 2024'te ise kızı Arya'yı dünyaya getiren ünlü isim, geçtiğimiz aylarda Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyununda rol almaya başlamıştı. Ancak merdivenden düşerek talihsiz bir kaza geçiren ve belini inciten Azra Akın, tiyatro oyununda ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ayrılık süreciyle ilgili sanat yönetmeni Kemal Başar, Akın'ın telefonlarına çıkmadığını, geçmiş olsun demek için bile ulaşamadıklarını söylemiş ve "Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımız ayrıldı" diye eklemişti.



"O ASLA DİSİPLİNSİZ BİRİ DEĞİL!"



Başar'ın açıklamalarının ardından Akın'ın menajeri de iddialara şu yanıtı vermişti:



"Azra talihsiz bir kaza geçirdi ve sahneye çıkamayacak halde. Elimizde doktor raporu var. Ona rağmen ağlayarak sahneye çıkmak istedi ama doktor izin vermedi. Oyunu bırakmak ya da ayrılmak gibi bir niyetimiz yoktu. Kemal Bey, yollarımızı ayırdık demiş kendi tasarrufudur ama Azra asla disiplinsiz bir oyuncu değil!"

Azra Akın ve kızı Arya

ANNE-KIZ POZUNA YORUM YAĞDI Tiyatro oyunundan ayrılması olaylı olan Azra Akın, uzun süre sonra ilk paylaşımını yaptı. Ünlü oyuncu, minik kızı Arya ile yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kızının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Azra Akın'ın kalp emojisiyle paylaştığı kareye; "Maşallah", "Annelik bir kadına bu kadar yakışır", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.

Azra Akın, eşi Atakan Koru oğlu Demir ve kızları Arya

GÜZELLİK YARIŞMASI SERÜVENİNİ ANLATMIŞTI Öte yandan Azra Akın daha önce katıldığı bir programda 16 yaşında katıldığı güzellik yarışmayla başlayan hikayesini anlatmıştı. Hollanda Almelo'da yaşadıklarını ve aile dostları Cemal Bey sayesinde güzellik yarışmasına katıldığını ifade eden Akın, "Cemal abi 'bana iki fotoğrafını ver başvuruları ben halledeceğim' dedi. Öyle bir hayalim yoktu ama kırmadık kabul ettik ve unuttuk. İki hafta sonra İstanbul'dan bir telefon aldık ve ben ön elemeye davet edildim. Bizi perşembe günü aradılar ve pazar günü eleme vardı. Annem, telefonda babamın rahatsız olduğunu ve gelemeyeceğimizi "Seneye katılsa olur mu?" diye söyledi. Ama telefondaki kadın ısrar edince kabul etti. Babam rahatsız olduğu için Cemal abi de bizimle geldi. Sonrasında bir gün kala uçak bileti sıkıntısı çıktı. Üç bilet yerine tek kişilik bilet gelince; Cemal abinin çalıştığı yerde bir müşterisi seyahat acentası olduğunu söyleyip bize bilet ayarladı. Öyle gidebildik" demişti.

2002 Miss World birincisi Azra Akın