Azra Akın'dan kızı Arya ile yeni paylaşım
2002 Dünya Güzeli Azra Akın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Atakan Koru ile mutlu bir beraberliği ve iki çocuğu olan Akın, minik kızı Azra ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine girmişti. 2018 yılında oğlu Demir'i, 2024'te ise kızı Arya'yı dünyaya getiren ünlü isim, geçtiğimiz aylarda Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyununda rol almaya başlamıştı.
Ancak merdivenden düşerek talihsiz bir kaza geçiren ve belini inciten Azra Akın, tiyatro oyununda ayrılmak zorunda kalmıştı.
Ayrılık süreciyle ilgili sanat yönetmeni Kemal Başar, Akın'ın telefonlarına çıkmadığını, geçmiş olsun demek için bile ulaşamadıklarını söylemiş ve "Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımız ayrıldı" diye eklemişti.
"O ASLA DİSİPLİNSİZ BİRİ DEĞİL!"
Başar'ın açıklamalarının ardından Akın'ın menajeri de iddialara şu yanıtı vermişti:
"Azra talihsiz bir kaza geçirdi ve sahneye çıkamayacak halde. Elimizde doktor raporu var. Ona rağmen ağlayarak sahneye çıkmak istedi ama doktor izin vermedi. Oyunu bırakmak ya da ayrılmak gibi bir niyetimiz yoktu. Kemal Bey, yollarımızı ayırdık demiş kendi tasarrufudur ama Azra asla disiplinsiz bir oyuncu değil!"
ANNE-KIZ POZUNA YORUM YAĞDI
Tiyatro oyunundan ayrılması olaylı olan Azra Akın, uzun süre sonra ilk paylaşımını yaptı. Ünlü oyuncu, minik kızı Arya ile yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Kızının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Azra Akın'ın kalp emojisiyle paylaştığı kareye; "Maşallah", "Annelik bir kadına bu kadar yakışır", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.
GÜZELLİK YARIŞMASI SERÜVENİNİ ANLATMIŞTI
Öte yandan Azra Akın daha önce katıldığı bir programda 16 yaşında katıldığı güzellik yarışmayla başlayan hikayesini anlatmıştı.
Hollanda Almelo'da yaşadıklarını ve aile dostları Cemal Bey sayesinde güzellik yarışmasına katıldığını ifade eden Akın, "Cemal abi 'bana iki fotoğrafını ver başvuruları ben halledeceğim' dedi. Öyle bir hayalim yoktu ama kırmadık kabul ettik ve unuttuk. İki hafta sonra İstanbul'dan bir telefon aldık ve ben ön elemeye davet edildim. Bizi perşembe günü aradılar ve pazar günü eleme vardı. Annem, telefonda babamın rahatsız olduğunu ve gelemeyeceğimizi "Seneye katılsa olur mu?" diye söyledi. Ama telefondaki kadın ısrar edince kabul etti. Babam rahatsız olduğu için Cemal abi de bizimle geldi. Sonrasında bir gün kala uçak bileti sıkıntısı çıktı. Üç bilet yerine tek kişilik bilet gelince; Cemal abinin çalıştığı yerde bir müşterisi seyahat acentası olduğunu söyleyip bize bilet ayarladı. Öyle gidebildik" demişti.
"Yarışmaya gittim ve birinci oldum" diyen Azra Akın, "Ardından Miss Turkey'e katılmam için ajanstan telefon aldım. Bu teklifi bir süre düşündüm. Hollanda'da yaşadığım için Türk gençlerinin yaşamını gözlemlemek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görme fırsatını kaçırmamak için yarışmaya katılmaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.
Azra Akın, Miss Turkey'de de birincilik elde ettikten sonra 2002 yılında düzenlenen Miss World yarışmasında ise dünya güzeli oldu.
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