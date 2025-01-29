Babası Ferdi Tayfur ile davalık olmuştu: Tuğçe Tayfur dükkanını kapattı

2. Sayfa'nın haberine göre; Tayfur'un vefatından kısa bir süre önce davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile beraber açtığı giyim mağazasını kapattı. Ünlü şarkıcı ile babasının arası bu sebeple bozulmuştu.

FERDİ TAYFUR İLE KIZI TUĞÇE TAYFUR NEDEN KÜSTÜ?



Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı. Ünlü sanatçı, kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının ardından avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.



50 MİLYON TL İSTEDİ İDDİASI



Tuğçe Tayfur, babasının bu kararının ardından "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.

Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya dahil olmuştu.



Necla Nazır, "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.