Babasını kaybeden Özge Ulusoy'dan duygulandıran paylaşım

Özge Ulusoy’un babası emekli albay Haydar Ulusoy, pazar günü Ankara’nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

"CÜZDANIN ALBÜMÜMÜZDÜ"



Instagram hesabından babasının cüzdanından çıkan vesikalık fotoğrafları paylaşan ünlü manken paylaşımına "Cüzdanın albümümüzdü" notunu düştü.

BABASININ SAATİNİ PAYLAŞTI



Öte yandan Ulusoy, birkaç gün önce de babasının kazada kırılan kol saatini “04.12.2022. 14.05. Babacığım…”diyerek paylaşmıştı.



"SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM"

Özge Ulusoy, bir sonraki paylaşımında da bu zor gününde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür ederek “Babamın ne kadar sevildiğini büyük bir gururla anladığım şu acılı günlerde bana attığınız binlerce mesajla ona layık bir evlat ve aile olduğumuz da fark etmemi sağladınız. Tanıyan, tanımayan güzel mesajlarıyla yüreğimi serinleten hepinize kendim ve tüm ailem adına sonsuz teşekkür ederim. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin” demişti.