Babasını kaybetmişti: Yeliz Doğramacılar'dan duygusal paylaşım
Son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide rol alan Yeliz Doğramacılar'ın babası Basri Doğramacılar, hayatını kaybetti. Baba acısıyla sarsılan ünlü isim, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Doğramacılar'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Basri Doğramacılar, 11 Kasım 2024 tarihinde yaşamını yitirdi.
Ünlü isim, acı haberi; sosyal medyada hesabından "Ayrıldı ellerimiz" mesajıyla duyurmuştu.
"HAYAT SEN BU KADARSIN"
12 Kasım'da babasını toprağa veren Yeliz Doğramacılar, acısını takipçileriyle paylaştı. Baba evine giden ünlü isim, paylaştığı karelere şu notu düştü:
"Hoşçakal babacığım. Bir gün montunu asıyorsun ertesi sabah giyemiyorsun... Hayat sen bu kadarsın... Ve bir gün telefonuna kendi vefat haberin geliyor."
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya