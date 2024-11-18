Babasını kaybetmişti: Yeliz Doğramacılar'dan duygusal paylaşım

Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Doğramacılar 'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Basri Doğramacılar , 11 Kasım 2024 tarihinde yaşamını yitirdi.

"HAYAT SEN BU KADARSIN"

12 Kasım'da babasını toprağa veren Yeliz Doğramacılar, acısını takipçileriyle paylaştı. Baba evine giden ünlü isim, paylaştığı karelere şu notu düştü:



"Hoşçakal babacığım. Bir gün montunu asıyorsun ertesi sabah giyemiyorsun... Hayat sen bu kadarsın... Ve bir gün telefonuna kendi vefat haberin geliyor."