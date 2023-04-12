Bahar Öztan'dan "her şey yolunda" mesajı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan üzen haber gelmişti. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın hastalığı nüksetmişti.
"SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM"
Bahar Öztan, konuyla ilgili "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" açıklamasını yapmıştı.
DOKTORLARIYLA OBJEKTİF KARŞISINDA
Kolon kanserine yakalanan 61 yaşındaki Öztan, son paylaşımıyla "her şey yolunda" mesajı verdi.
Hastane odasında doktorlarıyla objektif karşısına geçen Bahar Öztan'ın neşeli hali dikkat çekerken, ünlü isim paylaşımına "Her şey yolunda" ifadelerini not düştü.