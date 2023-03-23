Bahar Öztan'ın hastalığı bir kez daha nüksetti

"SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM"



Bahar Öztan, konuyla ilgili "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" açıklamasını yaptı.