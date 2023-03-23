Bahar Öztan'ın hastalığı bir kez daha nüksetti

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan üzen haber geldi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın hastalığı nüksetti.
Kolon kanserine yakalanan 61 yaşındaki Öztan, tedavi sürecinde yeğeninin ziyaretiyle moral buldu.
Sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Bahar Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu bani bir müddet idare eder" notunu düştü.
"SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM"
Bahar Öztan, konuyla ilgili "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" açıklamasını yaptı.