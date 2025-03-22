Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak'ın anne özlemi: Elbet yanına geleceğim

Ünlü oyuncu Bahar Öztan, 2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanmıştı. Uzun süre tedavi gören ve kolon kanseriyle mücadele eden Yeşilçam yıldızı, 21 Mart 2024'te tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, annesinin vefatını "Canım annem bu gece huzura kavuştu" sözleriyle duyurmuştu.

YEŞİLÇAM'IN GAMZELİ GÜZELİ ÖZTAN'IN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ Bahar Öztan, aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Öztan’ın oğlu Yiğit Çolak annesinin anısına lokma dağıttı. Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla da annesine olan özlemini dile getirdi.

ÖZTAN'IN OĞLUNDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM 61 yaşında hayatını kaybeden annesi Bahar Öztan ile fotoğraflarını paylaşan Yiğit Çolak, “Elbet dünya zamanında ben de yanına geleceğim. Evrende zaman kavramı olmadan… Sen, ben, Allah hep beraber bir bütün…” ifadelerini kullandı.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?



1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti. Ardından o dönem çok popüler olan fotoromanlarda oynamaya başlayan Öztan, 1972 yılında Osman Seden imzalı "Mahkum" filmi ile sinemaya adım attı. Ünlü isim, şöhreti "Şaşkın Milyoner" filmiyle yakaladı. Sonrasında kariyerinde hızla yükselen Bahar Öztan, birçok yapımda rol aldı.



2000'li yılların başında ABD'ye giden ve bir süre Miami'de yaşayan Öztan, 6 yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Birkaç projede boy gösteren ünlü isim, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.



1993-2008 yılları arasında Yavuz Çolak ile evli kalan Bahar Öztan'ın bu birlikteliğinden Yiğit Çolak adında bir oğlu bulunuyor.