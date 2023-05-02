Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu olan Burcu Güneş: 18 yaşıma kadar annemi hiç görmedim

"HAYATIMDAN ÇOK GÜZEL BİR ROMAN ÇIKAR"



Güneş sözlerine "Evde dedem, babam ve babaannem vardı. Annemi sonradan İzmir'de buldum, o zamanlar cep telefonu yok, işyeri numarası yok, bir telefon görüşmesi bile yapamıyoruz. Annemin bizim evi araması yasaktı, babam yeni bir hanımla evlenmişti ve o hanım annemin aramasını istemiyordu. İlk kez anlatıyorum. Anlattığım konular değil bunlar. Benim hayatımdan çok güzel bir roman çıkar ama, ben anlatabilir miyim bilmiyorum" diyerek devam etti.



Burcu Güneş, "Çok arkadaşım anlatıyor artık geçmişini, Burcu Esmersoy da anlattı. Rahatlatıyor belki insanları ama, babam öldüğü için onu da zor durumda bırakmak istemiyorum. Onların izni olmadan çok konuşuyormuşum gibi olmasın, ailemi de kötü duruma düşürmek istemiyorum çünkü onların da kendi hikayeleri" ifadelerini kullandı.

